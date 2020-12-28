"هؤلاء هم الإخوان".. الأوقاف تعلن عن إخراج أول كتاب عن تاريخ الجماعة الإرهابية الأسود

وأضاف "جمعة" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه سوف يتم إخراج الكتاب الثانى الذى نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "رأى علماء الدين فى إخوان الشيطان" خلال مطلع العام القادم.

وكانت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بدأت اليوم بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.





وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا.

وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.