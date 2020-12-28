نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية وخروج 50 حاوية إلى دمياط

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 25 سفينة منها 3 سفن حاويات، و 3 سفن بترول، و 16 سفينة بضائع عامة، و 3 سفن مخطاف داخلي، هذا وقد تم دخول وخروج 9115 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 50 عربة محملين ب 50 حاوية 40 قدما متجهين إلي دمياط .





ويجري تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالي 176 ألف طن قادمة من روسيا، ويجري تفريغ السفينة Apart Lyra علي متنها 30 ألف طن خردة قادمة من روسيا.





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ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء .

وفي إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع المحواه بالسكة الحديد من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية، قال الربان طارق شاهين إنه خرج من ميناء الإسكندرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قطاران علي متنهم 50 حاوية 40 قدما من ميناء الإسكندرية متجهين إلى دمياط .

وأضاف شاهين أن الميناء مستمر في تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي، وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد، مشيرا إلى أن السيد الفريق وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها .

وأوضح شاهين أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء علي الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات .