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برلمان

برلماني يطالب بإعادة فتح مستشفيات التكامل لاستيعاب المرضى بعيدا عن العزل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:33 م
مستشفيات التكامل
مستشفيات التكامل
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فريدة محمد
قال د. محمود مشعل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ونائب مدير معهد الأورام، إن الأولويات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة القادمة ستتضمن تطوير البنية التحتية للمستشفيات بما يلبي احتياجات المواطن، والاهتمام بتطوير قطاع الطب الوقائي للمجلس. 

وأشار مشعل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى أهمية توفير أماكن بديلة لعلاج من يعانون من أمراض أخرى بخلاف فيروس كورونا، مقترحًا إعادة فتح مستشفيات التكامل التي تم اغلاقها في وقت سابق لتتحول إلى أماكن للمرضى بعيدًا عن مستشفيات العزل. 

واقترح عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إعادة تأهيل المستشفيات المغلقة وأن يتم توفير أماكن بخلاف في المستشفيات لمن يعانون من الامراض الأخرى.

و أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الإسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدًا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ،قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي 86 نائٔبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية، والتي تستمر لمدة  3 أيام  من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي 90 نائبا.
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