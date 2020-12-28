برلماني يطالب بإعادة فتح مستشفيات التكامل لاستيعاب المرضى بعيدا عن العزل

قال د. محمود مشعل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ونائب مدير معهد الأورام، إن الأولويات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة القادمة ستتضمن تطوير البنية التحتية للمستشفيات بما يلبي احتياجات المواطن، والاهتمام بتطوير قطاع الطب الوقائي للمجلس.
وأشار مشعل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى أهمية توفير أماكن بديلة لعلاج من يعانون من أمراض أخرى بخلاف فيروس كورونا، مقترحًا إعادة فتح مستشفيات التكامل التي تم اغلاقها في وقت سابق لتتحول إلى أماكن للمرضى بعيدًا عن مستشفيات العزل.
واقترح عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إعادة تأهيل المستشفيات المغلقة وأن يتم توفير أماكن بخلاف في المستشفيات لمن يعانون من الامراض الأخرى.
و أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الإسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نواب.
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدًا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ،قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي 86 نائٔبا.
ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.
وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية، والتي تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي 90 نائبا.