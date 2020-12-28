بالأسماء.. سمارت فيجن تعلن عن قائمة 50 امرأة مؤثرة في مصر 2020

كشفت سمارت فيجن عن قائمتها التي تضم 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر خلال 2020.

وضمت القائمة 50 سيدة مصرية مؤثرة في الحياة المصرية و المجتمع المصري وعالم المال والاعمال وذلك طبقا لقسم الابحاث بسمارت فيجن بالتعاون مع فريق منتدي المراة المصرية .





وطبقا الي استطلاعات الرأي عبر العديد من وسائل التواصل اعلنت سمارت فيحن في السطور القادمة اسماء 50 شخصية مختارة في 2020 وهى :

الوزيرة هالة زايد .. الوزيرة نيفين القباج ..الدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة ..الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي ..السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ..الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ..الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ..الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة.





وضمت القائمة ايضا المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ..الدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة و الاثار ..المهندسة ايناس سمير – نائب محافظ جنوب سيناء ..الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .. مايا مرسي - رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر ..هبة السويدي- رئيس مجلس امناء مستشفي اهل مصر .. لميس نجم - مستشارا لمحافظ البنك المركزي للمسؤلية الاجتماعية ..نجلاء النزهي مستشار محتفظ البنك المركزي للشؤن الافريقية .. ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات .. منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة المالية هيرميس ..غادة حسين محمد البيلى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية .. سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير ..نرمين شهاب - رئيسة التسويق والاستدامة الاستراتيجية في "البنك الأهلي المصري"

فاطمة الجولي – رئيس قطاع الاتصالات ببنك مصر .. هايدى النحاس – رئيس الاتصال المؤسسي ببنك القاهرة ..هناء الهلالي – المستشار التنفيذي لرئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي ..الدكتورة نور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس .. داليا أكمل ـ مسئول الاتصالات التسويقية والاستدامة في البنك العربي الإفريقي الدولي .. ماجي جبران - المؤسس ورئيس المكتب التنفيذي لجمعية Stephen's Children الخيرية .. رشا قلج - الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية .. ريم اسعد – نائب الرئيس لشركة سيسكو في الشرق الاوسط شمال افريقيا .. مني رباط ارمانيوس رئيس مجلس ادارة ايفا جروب..ليلي حسني _ رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية.





كما ضمت القائمة ايضا كل من نيللي محمود مديرة إدارة الإتصالات المؤسسية والعلاقات العامة بالبنك المصرى الخليجى .. ياسمين محمد فريد خميس – نائب رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون ..نجلاء محمد – مدير العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية ..شيريهان ابو الحسن الاعلامية المصرية .. نادية عمارة - داعية إسلامية مصرية وخبيرة في مجال فقه النساء . ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في شركة WE

وايضا نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذى، مدير قطاع العلاقات المؤسسية بشركة "نستلة مصر".

.. و بسنت فؤاد – مديرة العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية ونيبال نادر- المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكيان صيدلاني إقليمي ..رشا جمال الدين - مديرة مستشفي الاطفال الجامعي التخصصي "ابو الريش الياباني" ..شيماء عليبة - رئيس مجلس ادارة شركة سويك انفينتي ..هالة ابو خطوة - مدير الاعلام بمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف ..امل مبدي – رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية.

..انجي الصبان _الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة فيكتوري لينك ..هلا الكسم رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة كارينا ..رضوي السويفي رئيس قسم البحوث فاروس القابضة ..هند الشربيني - الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة التشخيص المتكاملة ..لينا عطا الله - رئيسة تحرير موقع مدى مصر ..ليلي صدقي – الرئيس التنفيذي "نولا كب كيك".