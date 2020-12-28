خطيبة محمود شاهين السابقة: أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري

علقت نورهان جمال، خطيبة محمود شاهين علي الاخبار المتداولة حول حقيقه ارتباط محمود شاهين بـ هنا شيحة.





ونشرت «نورهان» صورة تجمعها بمحمود شاهين، خطيبها السابق، معلقة عليها: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».







