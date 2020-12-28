السعودية تؤكد عدم ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عدم ظهور أي أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت الوزارة استعدادها لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن هناك مئات المسجلين لتلقي اللقاح بالمنطقة.





وكانت وزارة الصحة السعودية، دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.





يذكر أن أعداد الراغبين والراغبات في تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية ارتفعت بعد وصوله إلى البلاد.





ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تجاوزت أعداد المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح حاجز الـ700 ألف شخص، في ظل استمرار تسجيل معدلات إصابات يومية أقل.





وتلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أمس الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.