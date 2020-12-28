بعد تأكيد التعليم العالي إجراؤها في موعدها.. إجراءات احترازية مطمئنة للطلاب خلال الامتحانات

شهدت الآونة الاخيرة قلقا كبيرا لدى طلاب الجامعات وأولياء الأمور حول اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط انتشار فيروس كورونا مطالبين باستبدال الامتحانات بابحاث، إلا أنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات استطاعت طمأئنة الطلاب من خلال تشديدها على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيه رؤساء الجامعات بمتابعة الامر ، مؤكدة على سير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها.





ومن جانبه طمأن الدكتور احمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، جميع الطلاب وأولياء الأمور قائلا: "الجامعات بدأت في تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتم وضع جدول الامتحانات على مدى اطول.. كما اوصينا بأن تكون لجان الامتحانات بها عدد أقل من الطلاب فلا تقل المسافة بين كل طالب واخر عن 2 متر".







واضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل طالب سيلتزم بالحضور بالكمامات وبادواته ومستلزماته الشخصية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كمان أن كراسات الإجابة خصصت لها طرق للوقاية وخاصة انها يتم تداولها بشكل كبير .







وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، بجامعة الفيوم، والذي نفت الوزارة على هامش انعقاده ما تم تداوله من قرارات تنص على تأجيل الامتحانات وتوقف الدراسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





واوضحت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يخص تعطيل الدراسة في الجامعات ، بالاضافة إلى تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة.







واجرى المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.







وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.







وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات، كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

