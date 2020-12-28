رئيس المحكمة الدستورية في مؤتمر الإفتاء: الله يحب مصر والدليل في القرآن الكريم

هنأ المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستوري العليا، دار الإفتاء المصرية، للجهود التي تبذلها في توعية الشعب المصري بالمسألة الدينية على النحو الوسطي للإسلام.





وأشاد " مرعي"، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء اليوم الاثنين، بالجهود التي تبذل في دار الإفتاء تحت قيادة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام .





وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن "الله يحب مصر"، مؤكدا أن هذا الموضوع لابد من التحدث والتأمل فيه، مع العلم أنه "لم يقرأ عنه لدى مفسر أو عالم من العلماء الأجلاء، ولكن هناك أدلة وبراهين عدة من القرآن الكريم دلت على حب الله لمصر".





وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه " اقتصر فقط على ما أفاء به ربي علي أثناء قراءتي للقرآن الكريم" ، لافتا إلى أن "الله أظهر ذاته في مصر ولم يظهر ذاته في مكان آخر" .



