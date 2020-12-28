التضامن الاجتماعي تنفذ مشروعات تنموية في 8 محافظات عبر 12 جمعية أهلية

في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للاستثمار في التنمية الريفية ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد في مختلف قرى محافظات الجمهوية، تولى الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية احدي الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية وضع أسس وقواعد وأساليب عمليات التنمية في المجتمعات الريفية والصحراوية والحضرية وكذا توجيه عمليات التنمية فنيا ومتابعتها بما يمكن من قيام برامج ومشروعات في هذا المجال علي أسس علمية سليمة.





وتستهدف مشروعات التنمية التي تقدمها الوزارة 8 محافظات هي الوادي الجديد، قنا، اسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الشرقية والقليوبية، حيث تم تقديم معدات ثقيلة، من خلال 12 جمعية أهلية في هذه المحافظات، تضم جرارات زراعية ومقطورات زراعية ومكابس زراعية ومفرمة مخلفات وسيارات نقل مجهزة بفنطاس كسح بيارات وسيارات نقل لجمع المخلفات وسيارات نقل أفراد.





وتتولى الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية تقديم المعاونة والدعم المادي والفني لجمعيات التنمية لممارسة أنشطة متعددة تشمل النواحي الصحية والتعليمية والمهنية والحرفية والتدريبية بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية استكمالا للدور الحكومي في تنمية المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته من خلال استثارة وعي الأفراد بأهمية التنمية.





وتختص الإدارة بوضع السياسة العامة والبرامج في ميدان التنمية الاجتماعية، في اطار السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة، فضلا عن تخطيط وتمويل مشروعات التنمية الاجتماعية وتدبير مصادر جديدة للتمويل واقتراح إعانات هيئات التنمية ووضع الخطط لإيجاد وعي لدي المجتمعات المحلية للمشاركة الإيجابية في عمليات التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الشاملة ومعالجة المشاكل الاجتماعية ومحاربة القيم السلبية وتدعيم القيم الإيجابية .



