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برلمان

فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشئون العربية بالبرلمان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:08 م
النانب احمد فؤاد
النانب احمد فؤاد اباظة
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ماجدة بدوى
أعلن النانب أحمد فؤاد اباظة ، ترشحه علي رئاسة لجنة الشئون العربية ، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن ، باعتباره نائبا عنه تحت القبة.

وقال أباظة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: سأترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء على توجيه حزبي واينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات، لافتا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة أبو حماد على رأس اهتماماته.

وناشد أباظة رئيس الوزراء بإنشاء مكتب بريد في كل قرية لتخفيف المعاناة على المواطنين، خاصة أن الأمر سيدر عائد كبير على الدولة المصرية.

ووجه أباظة الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال حفل استقبال النواب، مشيرا الى أن تلك الإجراءت لم يشاهدها منذ 30 عاما قضاها تحت قبة المجلس.

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اإنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي 108 نائبين.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة  3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي 90 نائبا.
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