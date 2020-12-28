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رياضة

لا استثناء .. وزير الرياضة يحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:55 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير - مجدي سلامة
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن موافقة مجلس الوزراء على إجراء انتخابات اتحاد الكرة، خلال شهر يناير المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر راديو 9090: " كل ما تردد بشان وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة في شهر يناير غير صحيح، ولن تُعقد أي جمعية عمومية وفقًا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجمعات خلال الشهور الستة المقبلة".

وتابع : "لم نستثن انتخابات اتحاد الكرة ولم يخرج من الوزارة أو الحكومة، ما يؤكد إجراء الانتخابات خلال شهر يناير المقبل، مثلما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا ".

وأضاف: " الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، قرر تعيين لجنة ثلاثية لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها في اتحاد الكرة المصري منذ فترة طويلة، واللجنة تضم 3 شخصيات وطنيين وأثق أنهم لن يفعلوا إلا ما يعود بالصالح على الدولة المصرية".

واختتم: " ليس هناك أي استثناء للجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، وقرار مجلس الوزراء سارٍ، ولم نتطرق إلى هذا الملف من قريب أو بعيد، وبالتالي ما تردد عن إجراء الانتخابات يناير المقبل غير صحيح".
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