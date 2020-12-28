ضحية التعذيب في حضانة الغربية.. قصة الطفلة "حنين" من البداية وحتى التنازل عن الواقعة

قرر رئيس نيابه مركز سمنود بمحافظة الغربية حفظ كافة مراحل سير التحقيقات الجارية في الواقعة المعروفة اعلاميا ب"تعذيب وحرق طفلة "حنين" وتعذيبها وحرقها علي يد معلمة حضان بسبب تبولها اللاارادي" بعدما تقدمت أسرة الطفلة بمذكرة رسمية تعلن تصالحها الكامل مع اسره المعلمه وإنهاء الخلاف عرفيا بين أهالي القرية .





وجاء ذلك بعدما باشر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم في توجيهاته الي رئيس نيابه مركز سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعه التعدي علي طفله حدث لم يتجاوز عمرها 4 سنوات وتعذيبها علي أيدي معلمه حضانه وحرقها بواسطه سكين لتبولها اللاارادي .





كما شدد المحامي العام في تعليماته بسماع أقوال المتهمه فيما نسب إليها من اتهامات وأقوال والده الطفل وجيرانها وإتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في القاء القبض علي معلمه متهمه بتعذيب الطفله "حنين" والمعروفه إعلاميا بطفله التعذيب بحضانه بعدما تعرضت للحرق بواسطه سكين بكي يديها بدعوي تبولها اللاارادي بحضانه داخل منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود .





قالت والدة الطفلة حنين رشاد والمعروفة إعلاميًا بطفلة تعذيب الحضانة أنها تنازلت عن البلاغ المقدم ضد معلمة الحضانه التي قامت بحرق يد طفلتها بسكين ساخن بسبب تبولها علي نفسها أثناء تواجدها في الحضانة بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.





وكشفت والدة الطفلة أن سبب التنازل عن البلاغ، مراعاة الحالة الانسانية للمعلمة حيث أنها في الشهور الأولى من الحمل ومريضه سكر وتدخل كبار عائلات القرية والاهالي والمشايخ.





واختتمت والدة الطفله بقولها " انا عاوزه اربي بناتي في سلم وكلنا متسامحين الحمد لله وجوزي أيد الصلح لتدخل مشايخ ووسطاء من كبار العائلات بالقرية" .





واشارت والدة الطفلة بقولها" ضباط مباحث اكدوا بتعهد اسره معلمه بعلاج طفلتي حنين ونوايا الصلح الكامله حفاظا علي قوام الأسرتين " .





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاتي مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والده الطفله "حنين" تتهم المدعوه" هبه.ا" 34 سنه معلمة حضانة بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشيه .





أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائدين سامح عمران وأحمد بهاء مفتشا مباحث مركز سمنود وبتقنين الاجراءات الأمنيه تم ضبط المتهمه واقتياده الي ديوان مركز شرطه سمنود.





وكان الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها لا اراديا اوائل الأسبوع الماضي وهو ما أصاب اهسر وعائلات القرية بحالة من الحزن والغضب.





وقالت الطفلة "حنين رشاد متولي" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة وتدعى " ه. ال " عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى .





أوضحت والدة الطفلة ان أفراد الأسرة لجأت إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب فادح وتعدي صارخ غير إنساني.





وأشار إلى ان والدها عامل باليومية فى أحد المصانع بقرية ميت عساس، مناشدة بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال معلمة رياض الأطفال مرتكبة الواقعة. وأضافت محدش يرضى بحصل كده لضناه انه يتعذب ونفسي أجيب حقها.





وأفادت مصادر مقربة من أسره الطفلة أن والدها سيقدم بلاغا لمركز شرطة سمنود بواقعة التعدي علي طفلته "حنين" واخطار الجهات الأمنية ببيانات المعلمة التي تعدت عليها وعذبتها .



