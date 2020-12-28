رئيس المحكمة الدستورية : الله امسك بيده الشريفة جزء من مصر

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، ان الله اقسم بجزء من مصر في قوله "والطور وكتاب مسطور" منوها انه لعظيم قدر ومكانة مصر سمى جزء منها باسم سورة من القرآن وهي سورة الطور.





وأضاف مرعي، في كلمته بموتمر دار الإفتاء، ان الله امسك بجزء من مصر في قوله "ورفعنا فوقهم الطور" فالرفع هنا ليس مجازي ويصدق ذلك الآية الثانية في سورة الأعراف بما لا يدع مجالا للشك بأن الرفع كان حقيقي فيقول رب العزة "وإذ نتقنا فوقهم الجبل" ونتقنا اي انتزعنا بقوة فالله انتزع بقوة جبل الطور وهو المقصود في الآية.





وتابع : لو لم يكن الله يحب مصر ما امسك بيده الشريفة القوية جزءا من مصر، منوها أن مصر احبها الله قبل أن نحبها نحن المصريون فهي عزيزة على ربها.





وأكد أن حب مصر فرض عين على كل مصري ذكرا كان ام أنثى، ومن أحب مصر احبه الله ومن يكره مصر يكره من احبه الله.



