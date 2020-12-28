ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مركز المنتخبات الوطنية يستضيف انتخابات اتحاد الكرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:58 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
يستضيف مركز المنتخبات الوطنية في مدينة ٦ اكتوبر انتخابات اتحاد الكرة يوم ٣٠ يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات.

وتستعد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لفتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض الانتخابات فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.

ومن المقرر أن تراعي اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ان يتم إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال إن الحكومة لا تمانع مطلقا في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها يوم 30 يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددا على أن إجراء انتخابات الجبلاية لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة وأن عدد أعضاء عمومية اتحاد الكرة 96 ناديا فقط..

أوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى أن وضع اتحاد الكرة وجمعيته العمومية يختلف تمام الاختلاف عن الجمعيات العمومية للأندية، خاصة وأن الأخيرة يشارك بها الآلاف ولكن بالنسبة للاتحاد فالأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق طالما العدد لن يتجاوز مائة فرد أو حتى مئتان ووفق إجراءات احترازية مشددة سيتم تنفيذها خلال العملية الانتخابية.

أضاف بأن الحكومة ترغب في التوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير لن يكون مخالفا لقرارات الحكومة بمنع الجمعيات العمومية طالما سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما أن القانون والدستور المصري يتوافق مع المنظمات والمواثيق الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

مؤتمر صحفي لـ اللجنة الثلاثية في الجبلاية للكشف عن خارطة الطريق خلال أيام

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

مصادر.. استقالة مازن مرزوق من لجنة المسابقات

ترشيحاتنا

شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

بعد تحديد هويته.. تحقيقات موسعة في أمريكا لمعرفة دوافع منفذ انفجار ناشفيل

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

سيرينو يتنازل عن 650 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟