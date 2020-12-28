ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة «نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تلقي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلي بجائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».

جاءت تهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في إطار دعم الدولة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي؛ لرفع راية مصر عالية في المحافل القارية والعالمية.

وكان الكابتن الخطيب رئيس النادي قد تسلم جائزة «جلوب سوكر» أمس في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة الأهلى نادي القرن والأكثر تتويجًا بالشرق الأوسط

شاهد|أول صورة لـ محمود الخطيب بعد وصوله دبي لحضور حفل جلوب سوكر

شاهد.. الخطيب يتسلم جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط

ندى بسيوني بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا: فخورة إني أهلاوية

وزير الرياضة السابق يوجه رسالة غامضة عبر "تويتر"

هاشتاج "الأهلي_الافضل_فالقرن21" يتصدر تويتر.. ومغردون: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

سيناء في 2020.. مقتل أكثر من 320 تكفيريًا.. تدمير المئات من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.. والجيش يعيد الحياة إلى طبيعتها على أرض الفيروز

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

بعد تحديد هويته.. تحقيقات موسعة في أمريكا لمعرفة دوافع منفذ انفجار ناشفيل

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

السعودية تؤكد عدم ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟