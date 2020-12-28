محافظ الجيزة للمواطنين: تصالحوا في مخالفات البناء قبل نهاية ديسمبر

ناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتى نهاية الشهر الجاري، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد المهلة التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.





واكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا وحتي الساعة السادسة مساءً لحين انتهاء المدة المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعًا للمواطنين وتيسيرا عليهم .





وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.



