الخطوط الجوية التركية تعلن استئناف رحلاتها مع الإمارات

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الإثنين، استئناف رحلاتها الجوية مع دولة الإمارات، للمرة الأولى منذ أن تم إغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.





وقالت الشركة، إنها تستأنف أنشطتها من دبي مع تسيير 7 رحلات أسبوعيا، فيما من المقرر أن تعاود الشركة مزاولة أنشطتها في أبوظبي اعتبارا من الـ 2 من يناير عبر 4 رحلات أسبوعيا.





وكانت شركة الاتحاد للطيران، أعلنت الثلاثاء الماضي، استئناف رحلاتها التجارية بين أبوظبي، وإسطنبول أهم مدن تركيا، ابتداء من الـ 17 من يناير 2021.





وقالت الشركة في بيان إن ”هذه الخدمة ستبدأ برحلتين أسبوعيتين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين“.





وظلت الرحلات الجوية معلقة بين أبوظبي وإسطنبول خلال الفترة الماضية رغم إعادة الفتح الجزئي عقب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.



