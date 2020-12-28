برلمانية عن توسيع حياة كريمة بالقرى: تراعي كرامة الإنسان المصري

أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دعمها الكامل للمرحلة الثانيه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، مشيده بإطلاق هذه المبادرة لتقليل العبء عن كاهل هذه الفئات الكادحة فى المجتمع، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.





وأكدت " عطوة"، خلال البيان الصادر لها، على أن دعوة مؤسسات المجتمع المدنى للمرة الثانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة خطوة موفقة لتعظيم نتائج الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالى والتبرعات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها.





وأشارت وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحرص دائما على العمل بشأن توفير مستوى معيشة يليق بكرامة الإنسان المصرى متمثل فى القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سى والكشف عن الامراض غير السارية بالإضافة لمبادرة قوائم الانتظار وشهادات أمان المصريين، فضلا عن توفير حياة وبيئة آمنة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.