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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بالمنيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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أيمن رياض
لقي عامل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين اثناء محاولة إنقاذه فى بالوعة صرف صحى أمام مدرسة بسمالوط شمال محافظة المنيا .


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بسقوط أحد العمال فى بالوعة صرف صحى أمام مدرسة النشار وبرج الدوينى بمركز سمالوط شمال المنيا  .

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وقد أفادت التحريات الأولية سقوط أحد العمال فى بالوعة صرف صحى بينما حاول 4من  أصدقائه إنقاذه  وإخراجه من البالوعة مما أدى إلى إصابتهم .

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجارى نقل الجثة والمصابين الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
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