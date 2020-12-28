مصرع وإصابة 5 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين اثناء محاولة إنقاذه فى بالوعة صرف صحى أمام مدرسة بسمالوط شمال محافظة المنيا .









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بسقوط أحد العمال فى بالوعة صرف صحى أمام مدرسة النشار وبرج الدوينى بمركز سمالوط شمال المنيا .





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وقد أفادت التحريات الأولية سقوط أحد العمال فى بالوعة صرف صحى بينما حاول 4من أصدقائه إنقاذه وإخراجه من البالوعة مما أدى إلى إصابتهم .



