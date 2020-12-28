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فن

أغنية قد الفراق لـ تامر حسني تتصدر يوتيوب لليوم الثالث.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:30 م
قد الفراق
قد الفراق
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شروق ابراهيم
تواصل أغنية "قد الفراق" للفنان تامر حسني تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، محققة 4 ملايين و 400 ألف مشاهدة. 

وتقول كلمات الأغنية: "‫ قد الفُراق .. ‫قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‬.. ‫الإشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ‫ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".

‫فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين ‬.. ‫بالسنين .. ‫قد الليالي  قد الليالي أللي انت ياما سهرتها  ‬
‫قد الحنين اللي افتكرته إنتهى".

"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ /  ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.


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