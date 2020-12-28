أغنية قد الفراق لـ تامر حسني تتصدر يوتيوب لليوم الثالث.. فيديو

تواصل أغنية "قد الفراق" للفنان تامر حسني تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، محققة 4 ملايين و 400 ألف مشاهدة.
وتقول كلمات الأغنية: " قد الفُراق .. قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه .. الإشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".
فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين .. بالسنين .. قد الليالي قد الليالي أللي انت ياما سهرتها
قد الحنين اللي افتكرته إنتهى".
"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ / ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.