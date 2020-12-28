محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال لجان المعاينة للمخالفات والتيسير فيما يخص الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح لتشجيع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة والتيسير عليهم وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة مناشدًا المواطنين الذين لم يسعوا لتقنين أوضاعهم بسرعة البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الفترة المتبقية والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر الجاري.





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وأوضح محافظ أسيوط ـ خلال الكتاب الدوري رقم 235 لسنة 2020 ـ أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات (البناء بدون ترخيص) وأنه يوجد مخالفات أخرى لم يبدأ التصالح عليها بعد وهي (دخول المرافق ، ومخالفة التصاميم الانشائية ، مخالفة النشاط) مضيفًا أن التصالح يتم على البناء بدون ترخيص ولكن سيتم تحصيل غرامات المخالفات الأخرى مشيرًا إلى زيادة أعداد اللجان الخاصة بكل من التقنين والتصالح لما لذلك من دور كبير في سداد المواطنين المخالفين لحقوق الدولة خاصة وأنه لم يتم إنهاء أعمال التصالح إلا بعد انتهاء من تقنين الأرض وتسعيرها.





وقد وجه المحافظ بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يتم تسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين وتسريع أعمال اللجان الفنية ولجان البت على أن يتم موافاتنا بتقرير يومي للتصالح وما يتم انجازه لمتابعة سير العمل في هذا الملف وذلك بناءًا على الكتاب الدوري رقم 254 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلحاقًا للكتب الدورية السابقة بشأن تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتهم التنفيذية وبالاشارة إلى التوجيهات الصادرة بكتاب مجلس الوزراء رقم 13586 لافتًا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.





وأشار محافظ أسيوط إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



