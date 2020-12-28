مستقبل مصر.. تعرف على آخر تطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو عن تطورات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الفيديو لقطات من العمل بالحي السكني، وحي المال والأعمال، بجانب النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض البرنامج توجيهات الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلي نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.