مستقبل مصر.. تعرف على آخر تطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو عن تطورات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.





وتناول الفيديو لقطات من العمل بالحي السكني، وحي المال والأعمال، بجانب النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.



