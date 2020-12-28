ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستقبل مصر.. تعرف على آخر تطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:16 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
Advertisements
هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو عن تطورات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الفيديو لقطات من العمل بالحي السكني، وحي المال والأعمال، بجانب النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض البرنامج توجيهات الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.

كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلي نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحلم أصبح حقيقة.. السيسي يتفقد المشروعات العملاقة التي تنفذ في العاصمة الإدارية.. أحدث مدينة ذكية عالمية تنفذ بأيادٍ مصرية.. والدولة تنتقل إليها خلال شهور

رئيس يعمل لتغيير حياة المصريين.. السيسي يجرى جولات تفقدية.. يتابع تنفيذ المشروعات.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا..صور

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

ترشيحاتنا

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

هبوط أرضى وانشقاق بشارع رئيسي في طنطا وتغريم مهندس 3 ملايين جنيه.. صور

23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الجونة

تأجيل محاكمة موظف بأحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف جنيه

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

البرنامج على قناة عربية.. سر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور