صفاء جلال: شيراز رعبتني.. وانتظروني في وادي الجن.. فيديو

قالت الفنانة صفاء جلال إن فيلم "ريما" ينتمي لأفلام الرعب وهو مشوق وأحداثه جميلة، لافتة إلى أن نوعية أفلام الرعب لها طبيعة خاصة.





تابعت في تصريح لصدي البلد على أداء بطلة الفيلم الطفلة ريم عبدالقادر التي حققت نجاحا لافتا في الفترة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.



