وزير العدل: دار الإفتاء ساهمت في مكافحة الفكر المتطرف وتنوير الشباب

أكد المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، أن مصر زاخرة بالمؤسسات الدينية الفاخرة ، والتي طالما حملت رايات الاستنارة والتنوير ، ولم يخفت لها صوتا ، بل زادت أنوارها في كافة أرجاء المعمورة .





ولفت المستشار عمر مروان ، خلال كلمتة بمؤتمر دار الإفتاء ، قبل قليل ، أن دور مؤسسة دار الافتاء لم تتوقف فقط ، على الارشاد الديني ، بل تعدت ذلك ، وشملت مجالات مكافحة الارهاب ، وتنوير الشباب ، ضد الدعوات المتطرفة .





وأوضح أن المؤتمرات العلمية ، والتغطيات العليمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ساهمت في الحفاظ على الشباب المصري ، معقبا : "تحية خاصة من القلب لدار الافتاء المصرية " .



