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وزير العدل: دار الإفتاء ساهمت في مكافحة الفكر المتطرف وتنوير الشباب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:09 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان ، وزير العدل
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نورهان رأفت
أكد المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، أن مصر زاخرة بالمؤسسات الدينية الفاخرة ، والتي طالما حملت رايات الاستنارة والتنوير ، ولم يخفت لها صوتا ، بل زادت أنوارها في كافة أرجاء المعمورة .

ولفت المستشار عمر مروان ، خلال كلمتة بمؤتمر دار الإفتاء ، قبل قليل ، أن دور مؤسسة دار الافتاء لم تتوقف فقط ، على الارشاد الديني ، بل تعدت ذلك ، وشملت مجالات مكافحة الارهاب ، وتنوير الشباب ، ضد الدعوات المتطرفة .

وأوضح أن المؤتمرات العلمية ، والتغطيات العليمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ساهمت في الحفاظ على الشباب المصري ، معقبا : "تحية خاصة من القلب لدار الافتاء المصرية " .

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