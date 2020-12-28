معاناة المرأة مع مطرقة العادات وسندان التقاليد.. فى رواية جديدة ريجاتوني

أصدرت دار إيبيدي للنشر والطباعة رواية جديدة للكاتبة والروائية نهال علام، وتحمل اسم "ريجاتوني".





الرواية بطلتها امرأة وقدر، وهي تدور حول تأثير العادات والتقاليد على النساء في مصر وبطبيعة الحال في الوطن العربي، حيث تتشابه ظروف النساء بغض النظر عن المستوي الإجتماعي أو التعليمي فمعظم النساء بين مطرقة العادات وسندان التقاليد سواء.





وكشفت الروائية نهال علام عن سر اختيارها لاسم الرواية قائلة: "ريجاتوني" اسم يدفع شغف القارئ لفك شفرته، وهو بالفعل ما سيكتشفه عند قراءة سطور الرواية، مضيفة أن "ريجاتوني" هي رمز لنقطة تحول مهمة في أحداث الرواية سيفاجأ بها القارئ خلال فصول الرواية.





وتابعت: الواقع هو ما يسطر الروايات ويصنع أصدق الحكايات، أشخاص الرواية هم محض حقيقة، تعداد سكان الكرة الارضيّة ٨ مليار نسمة ويزيدوا قليلًا كل منهم بطل قصته الخاصة وهنا يأتي اجتهاد الكاتب ليبث في حروفه خيالًا مسموح وواقعًا ملموس ليوهب القارئ تفاصيل حياة لم يعشها، وتجعله يشعر بأنفاس شخوصها، ويتحد مع آلامهم وأمالهم ويغفر زلاتهم، ويستوعب براح قلوبهم وضيق عقولهم ، رغم كونهم شخصيات ورقية.





وعن سبب استمرارها مع دار نشر إيبيدي، قالت: هي دار مصرية الدماء عربية الإنتماء غربية التفكير عالمية التوزيع، لذا فهي قبلة الكاتب الأولى، ما لاقيته من إهتمام ودعم لعملي الأول "بَرو عتب" بالرغم من حداثة عهدي بدنيا الكتابة، إلا أن العمل لاقى كل الترحيب والمساندة من الدار وعدم إغفال أي تفاصيل فنية تضيف لقيمة الكتاب.





كما أن سياسات النشر وقبول الأعمال صارمة ولها معايير من الصعب مغايرتها، لذا تمثل تحدي لموهبة الكاتب وحافز لإبداعه، واصفة تعاونها مع الدار المرة الأولي منحها شهادة ميلاد ككاتبة.



