رئيس جامعة سوهاج: أماكن للعزل للتعامل مع أى حالات اشتباه كورونا خلال الامتحانات

قال الدكتور احمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج إنه تم تخصيص اماكن للعزل من قبل الإدارة الطبية للجامعة لأي طالب يشعر بأعراض التعب يوجد بها أجهزة قياس الحرارة ، حيث يستقر الطلاب المشتبه بهم في غرف العزل بعيدا عن اللجان حتى اتخاذ الاجراءات الطبية معهم والتواصل مع المستشفيات.

واضاف "عبد العزيز" في تصريح لموقع "صدى البلد "، أن الطلاب يلتزمون بالكمامات و تتوافر على باب الجامعة في حين عدم توفرها لدى الطلاب ، وكل طالب سيلتزم بالحضور بالكمامات وبادواته ومستلزماته الشخصية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أن كراسات الإجابة خصصت لها طرق للوقاية وخاصة انها يتم تداولها بشكل كبير .

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، بجامعة الفيوم، والذي نفت الوزارة على هامش انعقاده ما تم تداوله من قرارات تنص على تأجيل الامتحانات وتوقف الدراسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





واوضحت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يخص تعطيل الدراسة في الجامعات ، بالاضافة إلى تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة.



واجرى المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.







وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالإضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.



وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات، كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.