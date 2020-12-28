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أخبار البلد

وزير الخارجية لنظيره الليبي: شكرا على حفاوة استقبال الوفد المصري في طرابلس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:20 م
وزيري خارجية مصر
وزيري خارجية مصر وليبيا
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محمد وديع
وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، شكره لوزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، على حفاوة استقبال الوفد المصري خلال زيارته أمس للعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان، عبّر شكري خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي عن أمنياته أن تكون هذه الزيارة خطوة جدية لاستمرار التعاون بين الجانبين المصري والليبي خاصة في ظل العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والليبي، كما بحث معه أهم الشواغل الخاصة بالملف الليبي ودعم الاستقرار في البلاد.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الوفد المصري الذي ضمّ نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، أيمن بديع، والسفير المصري لدى طرابلس محمد أبو بكر، ركز في مباحثاته مع الجانب الليبي خلال الاجتماع، الذي عُقد صباح أمس الأحد، على التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتم خلال الاجتماع  التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس، في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.
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