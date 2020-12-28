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منوعات

حادث مأساوي.. العثور على 5 جثث من عائلة واحدة وسط ظروف غامضة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:55 م
العثور على 5 جثث
العثور على 5 جثث من عائلة واحدة وسط ظروف غامضة
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يارا زكريا
عثرت الشرطة الأمريكية على جثث 5 أفراد من عائلة واحدة داخل منزلهم في ولاية أركنساس، جنوب شرق الولايات المتحدة، في يوم عيد الميلاد.

ووفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية تشمل العائلة الجدة والأم وثلاثة بنات، وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط، في حادث قتل و انتحار من قبل أحد أفراد العائلة على الأرجح. 

لم تنشر الشرطة أسماء الضحايا، كما لم يتم تحديد أي دافع لعمليات القتل حتى الآن، فيما أقر مكتب عمدة المقاطعة أن أحد أفراد الأسرة اتصل بالشرطة للعثور على الجثث فيما بعد. 

وتابع: «نعتقد أن هذا حادث تم بين أفراد الأسرة داخل المنزل، ومن السابق لأوانه القول أن البعض منهم ضحايا أعيرة نارية، كما أن المشتبه به من بين القتلى، لكن لم يشر إلى من يعتقدون أنه نفذ إطلاق النار». 

وشارك صديق العائلة صورة مفجعة للعائلة تشمل أربعة من أفرادها، بعد أن تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل، يوم الجمعة. 

وقالت ميليسا رينيه براون، التي أسست حملة جمع التبرعات للموتى:«في يوم عيد الميلاد، تلقينا أخبارًا لا يمكن تصورها، وهي العثور على خمسة من أقاربنا العزيزين متوفين في منزلهم».

وواصلت مؤسسة حملة جمع التبرعات: «لا نستطيع أن نستوعب ألم دفن خمسة منا للموت دفعة واحدة، لقد دمرنا!، ونحتاج إلى أن يصلي المجتمع من أجل السلام والهدى والحكمة والحقيقة والعدالة». 
حادث مأساوي.. العثور على 5 جثث من عائلة واحدة وسط ظروف غامضة
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