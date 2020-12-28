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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي في 2020.. 7899 مستفيدا من مشروعات الأسر المنتجة في 27 محافظة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم

يمثل مشروع الأسر المنتجة أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي والذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته ويتم تنفيذ المشروع على مستوى ( 27 ) محافظة بجمهورية مصر العربية داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية .
ويبلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة خلال الفترة من يناير 2020 عدد 7899 مستفيدا وتبلغ قيمة قروض الأسر المنتجة 38.9 مليون جنيه.
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