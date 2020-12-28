القوى العاملة: بوليصة جديدة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

أكد مصطفى عيادة ، مدير عام العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة ، أولت جهدا كبيرا بـ العمالة الغير منتظمة ، خلال أزمة كورونا ، والأربع لاسنوات الماضية عامة .





ولفت مصطفى عيادة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، إلى أنه سيتم أصدار قرار جديد ، للعمالة الغير منتظمة ، أكثر رعاية ، من السنة الماضية ، وستكون لجميع العمالة المسجلة، والتسجيل لغير المسجلة ، يتم من خلال رب العمل .





وأشار إلى أن المسافات أصبحت جيدة بين العمال ، الوزارة ، بحيث يستطيع أية عامل يواجه مشكلة مع صاحب عمله ، أن يتوجه بشكوى للوزارة ، موضحا أن عملية التسجيل مجانية تماما، ولا توجد أية أعباء مالية على أصحاب العمل.





كما قامت الوزارة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة، وذلك على باقى محافظات الجمهورية ، حيث قامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير ، بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية علي مدى يومين.





وبدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات في تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه الوزير ، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل ، وعليه قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوزيع شهادات إتمام التدريب علي الخريجات من مراكز التدريب المهني بكل من مدينة شبين الكوم ومدينة بركة السبع للمتدربات ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة .





كما تم زراعة 120 شجرة ليمون بالشركة المصرية للكيماويات "كيما" ،في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة القوي العاملة، وجامعة أسوان، ومنسق عام مبادرة "هنجملها" .



