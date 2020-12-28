التضامن: تدريب 1200 من الشباب على الحرف اليدوية بمراكز التكوين المهني سنويا

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 72 مركزا للتكوين المهني بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.





وتبلغ قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني 3.2 مليون جنيه، وتتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني في المتسربين من مراحل التعليم الأساسي ،المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي، الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي ، خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الإعمال ، ربات البيوت، أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.



