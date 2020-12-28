ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن: تدريب 1200 من الشباب على الحرف اليدوية بمراكز التكوين المهني سنويا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 72 مركزا للتكوين المهني بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

وتبلغ قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني 3.2 مليون جنيه، وتتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني في المتسربين من مراحل التعليم الأساسي ،المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي، الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي ، خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الإعمال ، ربات البيوت، أصحاب المعاشات وفائض العمالة  بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

ويبلغ عدد الخريجين 1200 شخصا، وتبلغ قيمة الإعانة 3.2 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مصنعًا للخزف ومعرضًا للمنتجات الحرفية.. وأعمال تطوير مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة

فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى

التضامن فى أسبوع.. افتتاحات وتفقدات واجتماعات.. عيادات طبية متنقلة.. جولات بين المحافظات.. القباج: الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق

ترشيحاتنا

السعودية تؤكد عدم ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح كورونا

شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

هل تصيب سلالة كورونا الجديدة الأطفال والرضع ؟ طبيب طوارئ يجيب

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور