النائب إيهاب أنيس: قضايا الصحة والتعليم والمرافق على أولوياتي بالبرلمان

قال النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، إن قضايا المواطن البسيط ستكون على أولى أولوياته داخل المجلس، التي من بينها مشكلات قطاع الصحة والبنية التحتية من خدمات صرف صحي ومرافق وإسكان وتعليم وغيرها بالإضافة إلى مشكلات الفلاح.





وأوضح أنيس في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس اليوم الاثنين، أن النائب مطالبا بتبني تلك القضايا الخدمية إلى جانب دوره التشريعي والرقابي نظرا لغياب المحليات حاليا.





وتابع عضو مجلس النواب، أن المجلس سيكون له دور قوي مع الحكومة لدعم الدولة المصرية واستكمال ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دور لتحقيق التنمية بالبلاد.





وحول اللجنة التي سينضم إليها بالمجلس، أوضح ان ذلك الأمر سيتم تتسيقه مع الحزب الذي ينتمي إليه وهو حزب مستقبل وطن حيث يدار العمل به من خلال منظومة متكاملة.





وأشاد أنيس بدور الأمانة العامة لمجلس النواب في تنظيم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس في ظل إجراءات احترازية شديدة لمواجهة كورونا.





وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس.





ومن المقرر غدا الثلاثاء إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





وتابع ان النواب الذين لم يحضروا خلال الأيام الماضية يمكنهم الحضور عقب انتهاء الايام المحددة من قبل، لاستخراج كارنيه العضوية.