ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 600 مليون جنيه.. الرقابة المالية توافق على الإصدار الثالث من الصكوك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:26 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزى
كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة اليوم على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصرى للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر، ويتم طرحها طرحًا خاصًا للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة أربعة وثمانون (٨٤) شهرًا تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600,000,000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للصك الواحد .

وأوضح رئيس الهيئة أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلي نسبة الهامش قدرها (٠،٧٥٪ـ) على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة (6) أشهر ويصرف كل ستة (6) أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب. 

اقرأ أيضا:

ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.

وأشار د. عمران إلى أن اجمالي عدد اصدارات الصكوك في اول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وتسعي الهيئة إلي تنميه سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديده، وتتوقع زيادة فيمه الإصدارات لتصل الي 10 مليار جنيه خلال العام القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية: إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

وزير المالية: مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون للصكوك السيادية ويحيله إلى «النواب»

الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية

البورصة توافق على قيد أكبر إصدار لسندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

اقتصادية البرلمان: إصدار مصر للصكوك السيادية يدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات كورونا

الصكوك السيادية والسندات.. التمويل واحد والفائدة تختلف.. اعرف أكثر

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

خالد أبو بكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور