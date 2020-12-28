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حوادث

للاتجار في العملة.. ضبط شخص اشترك مع والده فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:24 م
ضبط شخص اشترك مع
ضبط شخص اشترك مع والدة فى تجميع مدخرات العاملين
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخص اشترك مع والدة فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من(عامل "يعمل بإحدى الدول العربية ، ونجله - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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ضبط شخص اشترك مع نجله فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

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