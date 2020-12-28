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برلمان

فصل العمال وقانون التصالح .. تعرف على أجندة النواب الصحفيين في البرلمان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
قال النائب احمد بلال عن حزب التجمع بالمحلة و الصحفى في المصرى اليوم ، إن تعدد الأحزاب في المجلس امر هام ، و لكن القضية ليست بعدد الأحزاب او تنوعها داخل البرلمان ، ففي النهاية عدد ممثلي الأحزاب و هيئاتها البرلمانية ليست ممثلة بالشكل المؤثر ، و تحتاج الى تعويض ذلك بالسماح للمعارضة بالادلاء بأرائها و التعبير عن مواقفها السياسية بكل حرية و منحها الوقت الكافى لعرض هذه الآراء " ..

و أضاف " بلال " عقب استخراج كارنيه مجلس النواب اليوم الاثنين ، أن قوة المعارضة ليست في الأرقام و لكن في المواقف السياسية التي تتبناها ورؤى تشريعية واضحة ".

وتابع : " لدى رؤية تشريعية واضحة باعتبارى من دائرة عمالية و هي المحلة ، وعلى أولوياتى تعديل قوانين العمال خاصة المادة الخاصة بفصل العامل  و التأمينات و العدالة الاجتماعية و حوق العمال و توفير فرص العمل ،بالإضافة الى قانون الشركات القابضة الذى دمر الصناعة المصرية بشكل عام و المحلة الكبرى بشكل خاص ". 

وأشار الى اهتمامه أيضا بتشريعات نقل الدم و وضع منظومة واضحة له تواجه مافيا الدم الأسود .

وقال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون بالغربية و الصحفى في المصرى اليوم : " اسعى لتكوين كتلة صحفية تحت القبة نظرا لوجود 8 نواب من الصحفيين ، و تهدف الى توضيح و تحسين صورة الصحفيين امام الرأي العام وأنها مهنة حرة معنية بشؤون الناس  ، بالإضافة لتحسين أوضاع الصحفيين من خلال التشريعات و خاصة مسألة البدل التي يجب ان ينص عليها في الموازنة حتى لا تكون زيادتها مرتبطة بإنتخابات النقابة فقط ".

و أضاف عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس :" من اولوياتى التشريعية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذى أصدره المجلس المنتهى و تراجع اكثر من مرة في قيمة التصالح المنصوص عليها ، و هو يحتاج الى إعادة صياغة ، قائلا: "فأنا ضد البناء على الاراضى الزراعية و أؤيد فكرة المصادرة لكن مع ما يتم من مخالفات عقب صدرو القانون و ليس تطبيه بأثر رجعى ". 

و أشار الى ان ملف السياحة سيكون على أولوياته داخل البرلمان ، نظرا لأن دائرته بها اقدم عاصمة مصرية و غائبة عن الخريطة السياحية و هي " صان الحجر و التي تحتاج الى اهتمام كبير لاحيائها مرة أخرى و خلق فرص عمل للشباب من خلالها ".
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