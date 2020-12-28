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أخبار العالم

قبل أيام من إقراره.. لقاح أكسفورد أمل بريطانيا لتحقيق مناعة القطيع في هذا التوقيت

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:33 م
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
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شيماء مصطفى
من المتوقع أن يغير لقاح "أكسفورد أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا، قواعد اللعبة، عقب إجراء الموافقة عليه خلال أيام لمكافحة الوباء.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، قال العالم كالوم سيمبل، خبير أمراض الجهاز التنفسي وعضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ "ساج"، إن لقاح جامعة أكسفورد قد يحقق لبريطانيا مناعة القطيع بحلول الصيف المقبل.

وأضاف سيمبل في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، أن لقاح أكسفورد هو "مغير اللعبة" في المعركة ضد فيروس كورونا، لافتا: "من الواضح أن هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ونعلم أنه من الصعب تطعيم الكثير من الأشخاص في نفس الوقت".

وأشار: "لدينا عدد سكان يقل عن 70 مليون شخص وسوف نتحرك من خلال هذا النطاق بطريقة منظمة لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

ولفت إلى أنه سيتم حماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم في غضون أسابيع، مؤكدا أنه أمر مهم للغاية.

وأوضح أنه للحصول على مناعة القطيع بالمجتمع من خلال التطعيم بدلًا من العدوى، سيتطلب تلقيح 70٪ إلى 80٪ من السكان، وهذا يأخذنا إلى فصل الصيف.

وكانت مصادر بريطانية قالت إن لقاح أكسفورد الرائد في مكافحة فيروس كورونا المستجد سيحصل على موافقة باستخدامه في غضون أيام، وهو ما يمنح بريطانيا دفعة قوية مع بداية العام الجديد لاحتواء الوباء.

وطلبت بريطانيا مسبقًا 100 مليون جرعة من العقار، الذي طورته جامعة أكسفورد بمساعدة شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca.

ويعد لقاح أكسفورد أرخص وأسهل في التوزيع لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة عادية للثلاجة بدلًا من 70 درجة مئوية تحت الصفر وفقا لما هو مطلوب للقاحي فايزر وموديرنا.
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