نشرة الفن.. القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. وسر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:









أثيرت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين الفنانة هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين.









هددت نقابة الإعلاميين الفنان رامز جلال من الظهور في رمضان المقبل كمقدم لأحد برامج المقالب، دون الحصول على تصريح بمزاولة المهنة من النقابة.





أعلن الفنان مجدي صبحي، إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









حرص المطرب مصطفى حجاج عن التعبير لحبه للهضبة عمرو دياب من خلال نشر صورة تجمعه به عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشرت الفنانة مني زكي صور جديده لها عبر رحلتها البحرية و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



