نائبة تطالب بالتنسيق بين القوى السياسية لإنجاز التشريعات البرلمانية

قالت النائبة " مى غيث " ، عضو مجلس النواب أن لديها أجندة تشريعية طموحة سوف تطرحها امام اللجان المختصة بمجلس النواب والتي تهدف الى الارتقاء بالوطن ،وأهل دائرتها.
و أشارت غيث إلى أننا نسعي لخدمة المواطن والتعاون بين القوى السياسية من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، مشيرة الى أنها تطالب حزب الاغلبية وكافة الكيانات الاخرى بمساعدتها في الموافقة على التعديلات التشريعية التى ستتقدم بها حول قانون التصالح في المخالفات والتى تمثل بعض مواده عبء على الأسر المصرية.
وأضافت " مى " إن ترشحها للانتخابات جاء بطلب أبناء دائرتها ، وتماشيا مع سياسة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،من أجل تكوين المؤسسات التشريعية والخدمية لتساعد على بناء الوطن جنبا إلى جنب مع توجهات القيادة السياسية وسن القوانين التى تساعد على رفع المستوى المعيشى وسن التشريعات التي تساعد على بناء الإنسان المصرى وتخفف من الأعباء الواقعة عليه وكذلك سن التشريعات التى تساعد على استقرار ثوابت الدولة المصرية الوطنية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.
ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.
وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.