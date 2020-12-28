نائبة تطالب بالتنسيق بين القوى السياسية لإنجاز التشريعات البرلمانية





قالت النائبة " مى غيث " ، عضو مجلس النواب أن لديها أجندة تشريعية طموحة سوف تطرحها امام اللجان المختصة بمجلس النواب والتي تهدف الى الارتقاء بالوطن ،وأهل دائرتها.





و أشارت غيث إلى أننا نسعي لخدمة المواطن والتعاون بين القوى السياسية من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، مشيرة الى أنها تطالب حزب الاغلبية وكافة الكيانات الاخرى بمساعدتها في الموافقة على التعديلات التشريعية التى ستتقدم بها حول قانون التصالح في المخالفات والتى تمثل بعض مواده عبء على الأسر المصرية.





وأضافت " مى " إن ترشحها للانتخابات جاء بطلب أبناء دائرتها ، وتماشيا مع سياسة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،من أجل تكوين المؤسسات التشريعية والخدمية لتساعد على بناء الوطن جنبا إلى جنب مع توجهات القيادة السياسية وسن القوانين التى تساعد على رفع المستوى المعيشى وسن التشريعات التي تساعد على بناء الإنسان المصرى وتخفف من الأعباء الواقعة عليه وكذلك سن التشريعات التى تساعد على استقرار ثوابت الدولة المصرية الوطنية.





وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.





كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.





وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.