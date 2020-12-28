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حوادث

بعد تنازل الأهالي.. انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية مستريح الشرقية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:44 م
مصطفي
مصطفي
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محمد العيسوى
قضت محكمة ديرب نجم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد تنازل الاهالي، فى قضية"مستريح الشرقية" والذي قام فيها موظف بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، وتجميع مبالغ مالية، بزعم توظيفها مقابل ارباح شهرية، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد.

وكانت محكمة ديرب نجم فى وقت سابق قضت بمعاقبة موظف بالسجن 6 سنوات وذالك بعدما قام بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، وتجميع مبالغ مالية، بزعم توظيفها مقابل ارباح شهرية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية منا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون شخصًا بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفائه منذ 20 يومًا، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وقامت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا بعمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده.

بداية الواقعة كانت فى قرية ريفية صغيرة بمركز ديرب نجم التابعة لمحافظة الشرقية تسمى "مينا صافور"، استغل أحد الموظفين فيها الأهالي وجمع أموالًا منهم، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية ثم فرَّ هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه؛ بعد تحرير عدة محاضر ضده.
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