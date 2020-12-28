حمدي رزق: دار الإفتاء المصرية تؤسس لـ فقة المحبة لمواجهة التطرف والكراهية

قال الإعلامي، حمدي رزق، إن من خلال تجربته لتقديم حلقات أسبوعية ، مع مفتي الديار المصرية، شوقي غلام، استطاع أن يدرك بأن هذه الدار تؤسس لما يسمى بـ "فقة المحبة"، لمواجهة الكراهية والأعمال المتطرفة.





وأضاف الإعلامي ، حمدي رزق ، خلال كلمته ، بمؤتمر دار الافتاء، أن فقة المحبة موجود ومتأصل ، منذ عقود ، ولكن كان يستلزم المزيد من الجهود، لمواجهة فكرة التطرف الذي أسسته الجماعات الإرهابية لعقود طويلة.





وتابع : " لن نواجه فكر الكراهية إلا بالمحبة ، ونحمد الله الذي حبانا أزهرا شريفا ، وعلماء أجلاء ، وأوقافا فاضلة ، للتصدى للروافض.



