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حمدي رزق: دار الإفتاء المصرية تؤسس لـ فقة المحبة لمواجهة التطرف والكراهية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:40 م
حمدي رزق
حمدي رزق
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نورهان رأفت
قال الإعلامي، حمدي رزق، إن من خلال تجربته لتقديم حلقات أسبوعية ، مع مفتي الديار المصرية، شوقي غلام، استطاع أن يدرك بأن هذه الدار تؤسس لما يسمى بـ "فقة المحبة"، لمواجهة الكراهية والأعمال المتطرفة.

وأضاف الإعلامي ، حمدي رزق ، خلال كلمته ، بمؤتمر دار الافتاء، أن فقة المحبة موجود ومتأصل ، منذ عقود ، ولكن كان يستلزم المزيد من الجهود، لمواجهة فكرة التطرف الذي أسسته الجماعات الإرهابية لعقود طويلة.

وتابع : " لن نواجه فكر الكراهية إلا بالمحبة ، ونحمد الله الذي حبانا أزهرا شريفا ، وعلماء أجلاء ، وأوقافا فاضلة ، للتصدى للروافض.

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