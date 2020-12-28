برلمانية تطالب بزيادة محطات الغاز لنجاح توطين صناعة السيارات في مصر





أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تختص بمشروعات التنمية وذلك من خلال متابعته الدائمة بكافة التفاصيل التي تتعلق بالإنتهاء والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع، حرصا منه علي تحقيق رؤية مصر الشاملة 2030 دون إيجاد أي نوع من التقاعس والتباطؤ.





طالبت "متي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة زيادة أعداد محطات التموين بالغاز بإعتبارها أساس البنية التحتية لتوطين صناعة السيارات بالغاز بما يسهم في خروج المشروع إلي النور بالقريب العاجل .





و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا بالقطاع الصناعي ساعد علي رفع معدلات التنمية، حيث يرجع السبب في ذلك إلي الإدارة المثلي التي إتبعتها الدولة في إستغلال مواردها الطبيعية بما سيكن له الأثر الإيجابي علي رفع الأعباء الإقتصادية عن عاتق المواطنين والدولة في آن واحد.





وتابعت النائبة، أن مشروع إحلال السيارات لتعمل بالطاقة والغاز أبرز أولويات الرئيس السيسي، وذلك لما يوفره المشروع من فوائد عديدة علي مختلف جوانب التنمية .









و كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريبا، وفي هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.









أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، في الوقت الذي أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.





أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا أراضي تجميع وتخريد السيارات القديمة؛ كما أنها تعمل على تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.



