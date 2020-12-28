ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني مهنئًا الأهلي على جائزة جلوب سوكر: أنتم صناع التاريخ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:39 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
مجدي سلامة
هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، على التتويج بجائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

وتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أمس الأحد، جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط المقدمة من مسابقة جلوب سوكر.

وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " تهانينا للنادي الأهلي، صناع التاريخ على المستوى العالمي، هذا نادي بمثابة مؤسسة ، الحمد لله على تواجدي ضمن هذا النادي الكبير".

يذكر ان موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق الأحمر للتتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك وكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة الأهلى نادي القرن والأكثر تتويجًا بالشرق الأوسط

شاهد|أول صورة لـ محمود الخطيب بعد وصوله دبي لحضور حفل جلوب سوكر

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة

سيرينو يتنازل عن 650 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور