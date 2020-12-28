لخدمة ركابها داخل مطار دبي.. مصر للطيران توقع اتفاقية مع شركة إماراتية

أعلنت مصر للطيران عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دناتا الإماراتية، أكبر مزودي خدمات النقل الجوي بالشرق الأوسط، لتقديم العديد من الخدمات لعملاء مصر للطيران بمطار دبي الدولي، وذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية بتقديم خدمات مميزة لعملائها حول العالم، وفي ضوء الاستراتيجية التجارية التي وضعتها الشركة للربط بين دولتي مصر والإمارات بالعديد من الرحلات اليومية إلى عدد من الوجهات بالدولتين.





وبتوقيع الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، يمكن لعملاء مصر للطيران اعتبارًا من الأول من يناير 2021 الاستفادة بخدمات تعديل تذاكر سفر مصر للطيران وتحصيل رسوم الوزن الزائد للحقائب الكترونيًا وتعديل خط السير الاضطراري وتحصيل رسوم تعلية درجة السفر وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال مكتب خدمة دناتا بمطار دبي الدولي.





ووقع الاتفاقية من جانب مصر للطيران عمرو عباس، مدير مكتب مصر للطيران بدبي والإمارات الشمالية ومن جانب شركة دناتا، قام بالتوقيع محمد الخاجة، رئيس قطاع السفر والشئون التجارية والعمليات للمطارات.





ويأتي توقيع الاتفاقية تزامنًا مع تسلم مصر للطيران لشهادة إشادة وتقدير من المركز الوطني للاستعلام المبكر بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لحرص مصر للطيران ودقتها في إبلاغ عملائها بكافة التعليمات الصادرة للسفر إلى نقاط تشغيلها بدولة الإمارات والتزامها بتنفيذها باحترافية وعلى أكمل وجه.





جدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير 21 رحلة أسبوعية بين القاهرة ودبي و 3 رحلات أسبوعيًا بين اسكندرية ودبي و 14 رحلة أسبوعية بين أبو ظبي والقاهرة و 7 رحلات أسبوعية بين القاهرة والشارقة بإجمالي 45 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات.