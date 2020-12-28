شارك في 3 أفلام عالمية.. نجل الفنان حسن البارودي يكشف علاقة والده بالسيدة أم كلثوم

قال الدكتور أشرف البارودي، نجل الفنان حسن البارودي، إن والده تخرج في المدرسة الأمريكية، وكان يتحدث أكثر من لغة، وبطلاقة شديدة؛ ساعدته في المشاركة في 3 أفلام عالمية، من بينهم فيلم إنجليزي، وفيلم ألماني، وفيلم أمريكي.





وأضاف نجل الفنان حسن البارودي، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جميع ما مر به من تجارب فنية، مكتوبة بخط يده، في مذكراته الخاصة، لافتا إلى أنه بسبب طلاقته في اللغة الإنجليزية، ظن مخرجو الأفلام أنه من أصل أمريكي.





وحكى نجل "البارودي" عن قصة والده مع "سعد زغلول"، والذي كان يعشق نبرة صوته، وطريقة إقناعه، وجودة إلقائه.





كما أشار إلى أن السيدة "أم كلثوم"، كانت تفضل صوت "البارودي"، كأفضل تعبيرات تمثيلية، وهو كان من أصدقاء "كوكب الشرق" .





وأكمل: السيدة "أم كلثوم" كان لها صالون شهري في شقتها بالزمالك، وكانت تدعو له كبار الفنانين، وكان من بينهم "البارودي".



