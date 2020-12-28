للتخلص من وزنك بسرعة.. ريجيم ومشروب مجرب لحرق الدهون

نظام غذائي للتخسيس لمدة 7 أيام:





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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

بي ض ة مسلوقة + توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن

أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن



الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

بعد الغذاء ساعتين

طبق شوفان



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العشاء .. قبل النوم بساعتين



ثمرة فاكهة +كوب زبادى







أو







أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة







أو







شريحتان نستو لايت +توست سن









يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

- توقفى عن السكريات والحلويات فهى تسبب زيادة وزنك وفى الوقت نفس التقليل من مناعتك



-يمكنك الأقلال قدر الإمكان من تناول الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات والألياف فى المقابل تساعد البروتينات على منحك الشبع لفترة أطول .



يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يمكنك تناول المشروبات بين الوجبات الرئيسية الثلاث.

يجب الاكثار من تناول الشوفان كوجبة خفيفة بين الوجبات فهو يمنحك الشبع لفترة أطول.













مشروب بذر الكتان والقهوة :







ماذا تحتاجين





1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من المريمارية

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى.







مشروب بذور الحلبة والقرفة



1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء







كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.





وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.



مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة

سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.

أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.