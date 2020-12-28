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بين الناس

أحد سكان العبور الجديدة يطالب بإنشاء كنيسة: مش عارفين نصلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عماد جرجس شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من عدم وجود كنيسة بمنطقة سكنة.

وقال جرجس في شكواه: "نحن المسيحيين المقيمين في مدينة العبور الجديدة إسكان اجتماعي نعاني من عدم وجود كنيسة قريبة  مش عارفين نصلي".

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وسرعة البدء في إنشاء كنيسة بالمنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.ذ
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