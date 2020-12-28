"مياه أسيوط": 24 ألف شكوى واستفسار واستطلاع رأي في 2020

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة استقبلت خلال عام 2020، أكثر من 24 ألف شكوى عبر كل قنوات التواصل المختلفة ما بين الخط الساخن وخدمة العملاء وخدمة مواطنين ومركز الإعلام ومراكز خدمة العملاء المتنقلة والثابتة.





وأشار "عبدالغفار" إلى أن الخط الساخن 125 استقبل 16 ألفا و400 شكوى واستفسار، وتم حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم، كما تم استقبال شكاوى من الجهات الحكومية (مجلس الوزراء – المحافظة – البوابة الحكومية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) تصل إلى 2000 شكوى متنوعة خلال العام ، كما تم إجراء 2400 استطلاع رأى من قبل فريق التوعية بمعدل 200 استطلاع رأى شهريًا، كما تم استقبال عدد 2600 من الشكاوى والاستفسارات من خلال رسائل الصفحة الرسمية الــ face book، وقامت إدارة خدمة المواطنين بعمل دراسة حالة للمواطنين وتقسيط غرامات التعدي وقيمة العداد المعطل لهم وذلك لغير القادرين على السداد الفوري في جميع المناطق، كما تم التعاون مع جمعيات أهلية (رسالة – حكاية وطن) فى المساهمة لسداد قيمة العدادات الجديدة لغير القادرين على السداد، وعمل دراسة حالة لـ 600 مواطن مستحق لتقسيط المستحقات.



