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اقتصاد

البترول 2020.. خريطة مشروعات التكرير المنفذة خلال فترة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 م
مشروع مصفاة المصرية
مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد
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مايكل عياد
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، تقريرها السنوي "وزارة البترول 2020"، وتناول جزء منه مشروعات التكرير، حيث شهد العام الحالى اافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 7ر4 مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) باستثمارا حوالى 3ر4 مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن الوزارة فقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا بافتتاح مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسميًا لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان.

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- تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الاسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية لإضافة حوالى 10-16 ألف طن زيوت و حوالى ألفى طن شموع سنويًا،باستثمارات حوالى 438 مليون جنيه.

-  بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول  لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

مشروعات التكرير الجارى تنفيذها
- توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالى 3ر2 مليار دولار.

- مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويًا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) ، باستثمارات حوالى 9ر2 مليار دولار.

- وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 400 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالى 64 مليون دولار.

هذه المشروعات ستدخل على الإنتاج تباعًا بداية من عام 2021 وحتى عام 2023 مما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.

مشروعات البتروكيماويات
أما بالنسبة لمشروعات البتروكيماويات فقد تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالى استثمارات حوالى 9ر7مليار دولار منها:

- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادًا على 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة باستثمارات حوالى 217 مليون يورو.

- مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس (شركة البحر الاحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات)  للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وتبلغ طاقة المشروع حوالى 4 مليون طن من الزيت الخام المستورد وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و1ر1 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 5ر7مليار دولار.
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