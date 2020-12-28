500 رحلة خاصة خلال 2020.. الاتحاد للطيران توسع نشاط تأجير الطائرات

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة أعمالها مع اطلاق خدمات تأجير الطيران والرحلات الخاصة.





وأصبح بإمكان الضيوف على متن رحلات الأعمال أو رحلات الاستجمام الاختيار من مجموعة من الرحلات المصممة حسب الطلب، بما في ذلك الرحلات المخصصة للمسافرين، رحلات الشحن، أو رحلات المسافرين والشحن معًا.





صرحت أمل أحمد العبيدلي، مديرة التخطيط لشبكة الوجهات في مجموعة الاتحاد للطيران، أنه مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها الهائل على قطاع الطيران التجاري، توّفر رحلات الاستئجار خيارًا ملائمًا للسفر لتسمح للضيوف باختيار توقيت السفر، الوجهة والمسار الجوي بكل مرونة."





خلال 2020، شغّلت الاتحاد للطيران أكثر من 500 رحلة خاصة، منها رحلات لنقل المسافرين ورحلات المهام الحكومية ورحلات لنقل المساعدات الإنسانية، كما نقلت أكثر من 3.8 طنًا من البضائع المشحونة بتوجيهات من حكومة أبوظبي في إطار البرنامج الوطني للمساعدات الإنسانية على متن الرحلات المستأجرة.





وتقوم الاتحاد بتأجير رحلات العارض إلى الفرق الرياضية ففي 2019، شغّلت رحلة في اللحظة الأخيرة لفريق مانشستر سيتي لكرة القدم لمساعدتهم على متابعة جولتهم الآسيوية بعد أن واجهوا التأخير في رحلتهم الأساسية.



