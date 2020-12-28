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أخبار العالم

إيران.. قتلى وجرحى بانفجار في مصنع حكومي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الإيرانية أن إنفجارًا في مصنع حكومي بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، أدى إلى مقتل شخصين من العاملين في المصنع.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية، وحيد شادي نيا، لوكالة أنباء إيلنا المحلية: إن ”انفجار كبسولة غاز في مصنع سليمي بمدينة آذرشهر في المحافظة، أدى إلى مقتل 2 من العاملين، وإصابة خمسة آخرين بجروح“.

ومصنع سليمي تابع لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، وتم تأسيسه عام 1990، في مدينة شهيد سليمي الصناعية، أكبر مدينة صناعية في شمال غرب البلاد، وتبلغ مساحته 5585 هكتارًا.

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